На Ровенщине совершили первую литургию в новом храме УПЦ на источнике святой Анны

Главное: В Ровенской области в новом храме Всех Святых в скиту святой праведной Анны совершили первую литургию.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, на богослужение в скит прибыли около тысячи паломников, в том числе участники недавнего автомобильного крестного хода.

Во время литургии молились о мире на украинской земле, об избавлении от врага, чтобы Господь призрел на украинский народ и сохранил отчаявшихся и потерявших кров, о благословении Божием всем людям доброй воли, которые помогают нуждающимся.

Владыка Пимен в своей проповеди поблагодарил всех, кто потрудился при строительстве храма, помогал финансово, поддержал молитвой и добрым словом. Особую благодарность иерарх выразил насельницам обители и игумении Михаиле (Заяц), настоятельнице Городокского Николаевского женского монастыря за неутомимый труд, молитвы и веру.

«Такого количества людей мы не ожидали, ведь сложное и суровое сейчас время. Очевидно, люди стремятся к молитве, стремятся почувствовать это возвышенное настроение первого богослужения. Очень было трепетно, празднично, радость переполняет сердце», — отметила монахиня Рахиль (Гаврилюк) из скита святой праведной Анны.

Храм Всех Святых еще не освящен. Его строительство шло 10 лет, в настоящее время внешние работы практически завершены, продолжается внутреннее обустройство.

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