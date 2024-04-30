В Крыму атаковано три подразделения ПВО, — соцсети

В ночь на вторник во временно оккупированном Крыму подверглись ракетной атаке три воинские части ПВО. Есть раненые российские военнослужащие, сообщил Telegram-канал ASTRA.

Так, в селе Донское Симферопольского района под удар попала в/ч ПВО.

«В результате атаки на территории воинской части возник пожар, его тушили более полутора часов. Ранены военнослужащие МО РФ, точное количество раненых неизвестно», — говорится в сообщении.

Также ракетной атаке подверглись военные объекты 31 дивизии ПВО МО РФ в Черноморском и Сакском районах. Причем в Черноморском районе ранения получили четыре военнослужащих.

Кроме того, баллистические ракеты также (вероятно, MGM-140 ATACMS) снова атаковали военный аэродром Джанкой, где базируется вертолетный полк 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ. Там ранены 5 военнослужащих.

В свою очередь так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил, что возле села Донское якобы сбили ракету ATACMS, и там рассыпались не сдетонировавшие суббоеприпасы. Остальные атаки он не комментировал.

Напомним, в Крыму ночью гремели многочисленные взрывы.