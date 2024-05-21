Стало известно, в каком возрасте дети начинают сплетничать

Эксперты из Лаборатории коммуникационных наук NTT в Киото (Япония) установили, когда дети начинают сплетничать. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что способность верить в сплетни может проявиться у детей в семилетнем возрасте.

Примечательно, что, по их словам, для убеждения ребенка в правдивости социально одобряемого слуха нужно несколько источников, а неодобряемого - только один.

В проведенном опыте приняли участие 108 детей в возрасте семи лет.

Малышам демонстрировали видеозаписи с куклами, делящимися положительными, нейтральными или негативными сплетнями.

Сообщается, что к негативным слухам относились сообщения о том, что определенный участник исследования сломал или украл игрушку сверстника или ударил другого ребенка.

В то же время, информируется, что положительные или социально одобряемые слухи включали в себя информацию о том, что участник оказал другому помощь.

Сказано, что после просмотра видеозаписей малышей попросили раздать фигурантам положительных сплетен наклейки, таким образом выразив одобрение.

В итоге выяснилось, что положительных сплетен об одном участнике из одного источника было недостаточно для получения наклейки.

Указывается, что дети более охотно дарили их, если слух был подтвержден несколькими источниками.

Резюмируется, что для отказа от раздачи наклеек определенному участнику было достаточно негативных сплетней, «распространенных» только одной куклой.

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