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Новости > Раскрыт еще один секрет человеческого мозга

Раскрыт еще один секрет человеческого мозга

Александр Панько
21.05.24 02:10
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Раскрыт еще один секрет человеческого мозга

Эксперты из Оксфордского университета в Великобритании раскрыли еще один секрет человеческого мозга. Появились данные их отчета.

Специалисты узнали генетический механизм, из-за которого полушария мозга человека различаются друг от друга.

Сказано, что, невзирая на абсолютно зеркальную анатомию, левое и правое полушария имеют функциональные особенности, которые влияют на нейронные связи и когнитивные процессы, такие как речь.

До сих пор было непонятно, каким образом возникают эти различия в нейронных схемах.

Проведенные опыты продемонстрировали, что уникальные особенности левого и правого полушарий обусловлены особым белком под названием Cachd1.

Ученые провели генетический скрининг рыбок данио и узнали, что при мутации Cachd1 правая половина мозга стала полным отражением левой части.

Выяснилось, что когда Cachd1 мутировал, область мозга, называемая хабенула, потеряла свои обычные различия.

Информируется, что нейроны на правой стороне выглядели так же, как на левой, что нарушало нейронные связи в хабенуле и потенциально повлияло на ее функцию.

Говорится, что асимметрия мозга наблюдается у человека и многих видов животных.

Резюмируется, что осознание генетических причин этих процессов может помочь в лечении заболеваний, связанных с нарушением асимметрии – шизофрении, болезни Альцгеймера и расстройств аутистического спектра.

Ранее американцы поведали, как оздоровить мозг.

Тэги: ученые, здоровье, мир, мозг, наука

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