Появилось видео, как в Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на людей

В Лондоне произошел громкий инцидент. Появилось видео.
Мужчина с самурайским мечом напал на людей.
Полиция говорит, что в результате пострадали пять человек – их госпитализировали.
Неизвестный атаковал прохожих, а также двух копов.
Уточняется, что все случилось в районе Хейнот на востоке британской столицы.
Отморозка уже задержали.
Причины его буйства сейчас выясняют правоохранители.
Власти отмечают, что не связывают данный инцидент с терроризмом.
Ранее появилось видео кровавой бойни в Филадельфии.