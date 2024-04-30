Появилось видео, как в Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на людей

В Лондоне произошел громкий инцидент. Появилось видео.

Мужчина с самурайским мечом напал на людей.

Полиция говорит, что в результате пострадали пять человек – их госпитализировали.

Неизвестный атаковал прохожих, а также двух копов.

Уточняется, что все случилось в районе Хейнот на востоке британской столицы.

Отморозка уже задержали.

Причины его буйства сейчас выясняют правоохранители.

Власти отмечают, что не связывают данный инцидент с терроризмом.

Ранее появилось видео кровавой бойни в Филадельфии.