Эрдоган наехал на… Евровидение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестко наехал на песенный конкурс Евровидение. Слова политика цитирует издание The Guardian.

Так, он обвинил данное мероприятие в том, что оно поощряет нейтрализацию пола, чем представляет угрозу для традиционной семьи.

Глава государства назвал участников конкурса троянскими лошадьми социальной коррупции.

Он добавил, что его правительство было право, не допуская Турцию к Евровидению с 2012-го года.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул: «На таких мероприятиях невозможно встретить нормального человека».

При этом политик отметил серьезное снижение рождаемости в Турции, назвав такой фактор экзистенциальной угрозой и катастрофой для его страны.

Стоит отметить, что не так давно Государственный статистический институт объявил, что рождаемость в стране в прошлом году упала до 1,51 ребенка в женщину, в то время как президент Турции призывает семьи иметь не менее троих детей.

Ранее Эрдоган сделал таинственное заявление.