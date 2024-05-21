Синоптик спрогнозировала скорый приход жары в Украине

В Украине постепенно становится все жарче. Чего ждать от погоды в нашей стране, поведала синоптик Наталья Диденко.

Она говорит, что ночи будут еще достаточно свежие: плюс 10-14 градусов, на побережьях морей 8-11 тепла.

Днем же воздух будет прогреваться в ближайшие дни до плюс 20-27 градусов.

Специалист предупреждает: «Где сильнее прижмет солнце, возможно и выше».

Сегодня дожди, местами с грозами, пройдут в прикарпатских областях, на Волыни, в Ровенской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях, а на остальной территории Украины будет без осадков.

В Киеве во вторник, 21 мая, ожидается теплая погода с максимальной температурой воздуха плюс 24-26 градусов, дождь маловероятен.

Резюмируется: «В дальнейшем неделя в нашей стране ожидается теплой, до умеренной жары».

Ранее мы писали, что в ближайшие дни украинцев ждет теплая погода с грозами.