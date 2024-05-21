Названы продукты, которые вредны для сердца детей

Эксперты из университета Ровира-и-Вирджили в Испании поведали, что некоторые продукты вредны для сердца детей. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что повышенное потребление ультра-обработанных (фабричных) продуктов с высоким содержанием жиров, соли, сахара и углеводов повышает риск развития сердечнососудистых заболеваний и диабета у малышей в возрасте трех лет и старше.

Всего в проведенном исследовании приняли участие 1,5 тысячи детей в возрасте от трех до шести лет.

Специалисты попросили их родителей выяснить, какое количество ультра-обработанных продуктов те обычно потребляют.

Как поясняется, к ультра-обработанной относится пища, произведенная в промышленных условиях с добавлением большого количества сахара, соли, жиров, искусственных красителей и консервантов.

Указывается, что в число ультра-обработанных продуктов входит фастфуд, чипсы, замороженные обеды, сладкая газированная вода, мясные полуфабрикаты, сыры, пирожные и печенье.

В результате выяснилось, что у детей, которые употребляли больше ультра-обработанной пищи, были более высокие показатели индекса массы тела, окружности талии и уровня жира в организме. Также у них была повышена концентрация глюкозы в крови.

Кроме этого оказалось, что злоупотребление фастфудом, мороженым и жирной едой коррелировало со снижением уровня холестерина ЛПВП в крови детей, которые известны как «хороший» холестерин, так как помогают защитить здоровье сердца. Снижение уровня ЛПВП может повысить риск развития ишемической болезни сердца.

Резюмируется, что дополнительным фактором риска сердечнососудистых заболеваний у детей выступает лишний вес, появляющийся вследствие злоупотребления ультра-обработанной пищей.

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