Британцы рассказали, как изменение климата влияет на наше здоровье

Эксперты из университетского колледжа Лондона в Великобритании узнали, как изменение климата влияет на наше здоровье. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что при повышении температуры и влажности возникает высокий риск обострения таких состояний, как инсульт, мигрень, менингит, эпилепсия, рассеянный склероз и шизофрения, а также болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Проведенное исследование базировалось на уже имеющихся результатах ранее опубликованных научных работ на тему влияния нежелательных климатических изменений на здоровье человека.

Сообщается, что люди обычно чувствуют себя комфортно при температуре от плюс 20 до 26 градусов и влажности от 20% до 80%.

Информируется, что приближение природных условий к верхним и нижним границам этих диапазонов (или выход за их рамки) негативно сказывается на работе и здоровье мозга.

Ученые поведали, что некоторые препараты, используемые для лечения неврологических и психических расстройств (а также сами заболевания), способны нарушать потоотделение, необходимое для поддержания прохлады при необходимости.

Отмечается, что по данной причине из-за сильной жары могут обостриться эпилепсия, рассеянный склероз и шизофрения.

Также сказано, что в норме высокая температура воздуха приводит к потере жидкости с потом, что, в свою очередь, способствует сгущению крови и повышает риск тромбоза, который является одной из ведущих причин возникновения инсульта.

Кроме этого, специалисты предупреждают, что мара также может вызвать приступ мигрени и ухудшить течение менингита из-за негативного влияния на сердечнососудистую систему.

Резюмируется, что с повышением температуры учащаются случаи госпитализаций людей с деменцией. Страдающие рассеянным склерозом также испытывают более выраженные симптомы заболевания.

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