Ученые научились распознавать сарказм

Эксперты из университета Гронингена в Нидерландах сделали кое-что необычное. Они научились распознавать сарказм.

Ученые говорят, что создали детектор на основе искусственного интеллекта, который способен распознавать ему в речи человека.

Информируется о том, что данную новую модель назвали Mustard (то есть, горчица): Multimodal Sarcasm Detection Dataset или «Мультимодальный набор данных для обнаружения сарказма».

Указывается, что эта система функционирует методом анализа высоты тона и темпа речи, а затем транскрибирует слова в текст для дальнейшего анализа на предмет языковых признаков сарказма и иронии.

Сказано, что новый алгоритм был обучен с помощью большого количества текстов, аудио и видео.

Специалисты использовали популярные во всем мире комедийные сериалы, такие как «Друзья» и «Теория большого взрыва».

Сообщается, что в начале обучения модели Mustard исследователи выделяли и специально помечали сцены, в которых присутствовал сарказм.

При этом, по мере прогрессирования искусственный интеллект научился разбивать текст на сегменты и характеризовать каждый из них соответствующим социальному настроению эмодзи.

Ожидается, что в дальнейшем их разработке можно будет найти применение в сфере здравоохранения и межличностной коммуникации.

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