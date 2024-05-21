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Новости > Раскрыта еще одна тайна человеческого глаза

Раскрыта еще одна тайна человеческого глаза

Агата Кловская
21.05.24 07:12
129
Раскрыта еще одна тайна человеческого глаза

Эксперты из Бристольского университета в Великобритании раскрыли еще одну тайну человеческого глаза. Появились данные их отчета.

Специалисты выяснили, почему человек лишился третьего века, хотя оно сохранилась у многих видов животных.

Поясняется, что третье веко представляет собой складку конъюнктивы – тонкой влажной мембраны, покрывающей открытые белки глаза, и встречается у многих видов млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий и рыб.

Было установлено, что данная складка функционирует так же, как верхнее и нижнее веко – защищает глаза и удаляет попавший в них мусор.

Сообщается, что третье веко распределяет слезы по поверхности глазного яблока, предотвращая его высыхание.

Ученые уточняют, что лучше всего третье веко развито у животных, обитающий в условиях с большим количеством пыли.

Так, к примеру, верблюды с его помощью могут идти через песчаную бурю, не закрывая глаза полностью. Африканским трубкозубам третье веко помогает сохранять зрения, когда они роются в земле в поисках насекомых.

Британцы рассказали, что в водной среде третье веко выполняет схожие функции, давая ламантинам, некоторым видам акул и другим морским обитателям возможность ориентироваться под водой.

В отчете сказано, что у птиц дополнительная складка предохраняет глаза от резких потоков воздуха. Особенно это актуально для хищных пернатых, таких как соколы или совы. Дятлы используют третье веко в качестве защитных очков, предохраняющих мягкие ткани от попадания опилок при долблении ствола.

При этом люди вместе с большинством приматов лишились этой полезной особенности в ходе эволюции из-за того, что полноценное третье веко перестало быть востребованным.

Дело в том, что глаза человека реже повреждаются в ходе охоты, соперничества и окружающих условий. Также они способны очень быстро распознавать угрозу и рефлекторно закрываться.

Интересно, что третье веко не исчезло у человека полностью: оно сохранилось в виде остатка, называемого plica semilunaris, который выглядит как складка в форме полумесяца в углу глаза.

Ранее стало известно, чем опасен «ленивый глаз».

Тэги: ученые, мир, наука, глаз

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