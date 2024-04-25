Зеленский заявил, что Россия собирается сорвать Саммит мира

Страна-агрессор Россия имеет конкретный план, как сорвать глобальный саммит мира. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

«У нас есть точная информация от разведки — конкретные данные, — что Россия не просто хочет сорвать Саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать: как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы миру не было еще дольше. И мы вместе должны этому противодействовать — должны работать в единстве ради справедливого мира», — сказал Зеленский во время встречи с представителями государств-партнеров и международных организаций, работающих в Украине и украинскими дипломатами.

По его словам, все присутствующие одинаково заинтересованы, чтобы принудить Россию к миру и уважению международного права.

«Мировое большинство способно это обеспечить. Глобальный Саммит мира в Швейцарии дает всем нам реальный шанс на справедливый мир и восстановление действенности международного права. Вместе направляем силу мира, чтобы приблизить справедливый мир для Украины», — подчеркнул президент.

Напомним, объявлена дата проведения Саммита мира в Швейцарии.