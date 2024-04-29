Госдолг Украины взял новую историческую «высоту»

Государственный и гарантированный государством долг Украины продолжает расти. Актуальные цифры приводит министерство финансов.

Сказано о том, что по итогам прошлого марта он составил 5 триллионов 924,25 миллиардов гривен – это 151,05 миллиарда долларов.

Увы, это новый исторический рекорд.

Также указывается, что за прошлый месяц сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 434,31 миллиарда гривен (7,36 миллиарда долларов).

Говорится, что такой рост случился на фоне получения нашей страной больших объемов международной помощи, преимущественно предоставляемой в виде долгосрочных кредитов.

Ранее финансист объяснил, почему в Украине подскочил курс доллара.