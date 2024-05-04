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Новости > Премьера Армении Пашиняна хотят судить за "госизмену"

Премьера Армении Пашиняна хотят судить за "госизмену"

Александр Панько
04.05.24 09:01
147
Премьера Армении Пашиняна хотят судить за "госизмену"

Генеральная прокуратура Армении направила в Службу национальной безопасности заявление с требованием о привлечении к уголовной ответственности премьер-министра Никола Пашиняна из-за договоренности с Азербайджаном о делимитации границы. Об этом в парламенте 3 мая заявила генпрокурор Армении Анна Вардапетян, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство «Новости-Армения».

Ранее экс-глава Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян и полковник запаса армянских Вооруженных сил Айк Наапетян передали в генпрокуратуру сообщение о преступлении с требованием привлечь к ответственности Пашиняна.

Они назвали делимитацию армяно-азербайджанской границы «незаконной сдачей суверенных территорий» Армении и требуют объявить Пашиняну обвинение «в государственной измене и совершении действий, направленных на нарушение территориальной целостности страны».

«Заявление направлено в СНБ для проверки документов, в частности ряда свидетельств на собственность, которые прикреплены к документу. После проверки будет обсужден вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказала Вардапетян на заседании парламента.

19 апреля представители Армении и Азербайджана впервые объявили о предварительном согласовании делимитации границ возле восьми приграничных сел. Вскоре началась процедура демаркации границы — то есть установление пограничных столбов.

После возвращения Азербайджаном полного контроля над непризнанным Нагорным Карабахом между Арменией и Азербайджаном периодически происходят столкновения с жертвами и ранеными. Также Баку и Ереван ведут переговоры о заключении мирного соглашения.

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