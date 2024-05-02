Партизаны анонсировали сезон «бавовны» в Крыму

Партизаны анонсировали сезон «бавовны» на территории оккупированного Крыма, который будет направлен на уничтожение военных объектов оккупантов. Об этом сообщает движение сопротивления «АТЕШ».

«Скоро в Крыму будет сезон хлопка. Тотального хлопка, который положит конец военным объектам русни», — подчеркнули партизаны.

В то же время движение сопротивления призвало жителей полуострова делиться данной информацией и ждать скорого начала ответных действий.

Напомним, Буданов заявил о подготовке серьезной операции в Крыму.