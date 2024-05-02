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Новости > Стало известно, когда заработает электронный кабинет военнообязанного

Стало известно, когда заработает электронный кабинет военнообязанного

Агата Кловская
02.05.24 14:46
79
Стало известно, когда заработает электронный кабинет военнообязанного

18 мая Министерство обороны Украины запустит электронный кабинет военнообязанного. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире «Радио Свобода».

«18 мая Министерство обороны запускает, как и определено действующим законом, электронный кабинет военнообязанного... Сейчас это приложение буквально создается, и мы получаем все необходимые документы, чтобы оно было доступно всем нашим гражданам», — отметила Черногоренко.

По ее словам, для того, чтобы обновить данные в е-кабинете, нужно будет скачать мобильное приложение, авторизоваться и заполнить необходимые «поля».

«Собственно, с 18 мая, у военнообязанных будет обязанность зарегистрировать свои данные, а именно — номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания в трех доступных форматах — в ТЦК и СП, через ЦНАП или через электронный кабинет военнообязанного. Это будет мобильное приложение, его можно будет загрузить в App Store и в Google Play Market... Мы работаем над тем, чтобы в приложении была доступна эта очень простая и удобная функция — авторизоваться, заполнить эти три „поля“ и получить сразу информацию из базы военнообязанных „Оберіг“ для того, чтобы пересмотреть, какие данные есть по тебе в реестре», — сказала Черногоренко.

Она отметила, что для того, чтобы обновить данные, достаточно будет воспользоваться приложением, не посещая ТЦК.

«Будет возможность делать это дистанционно, без визита в ТЦК и СП. В дальнейшем, для уточнения других данных, если это потребуется, ТЦК свяжется с военнообязанным и дальше это будет работа между военнообязанным и непосредственно работником ТЦК... Обновить эти данные можно будет с любой удобной точки, в том числе из-за границы. Мы считаем, что количество военнообязанных, которые будут пользоваться этим функционалом может достигать 70-80%, потому что это будет очень удобно», — отметила заместитель министра обороны.

Напомним, Зеленский подписал закон о е-кабинете военнообязанного.

Тэги: война в Украине, ТЦК, электронный кабинет военнообязанного

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