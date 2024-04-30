Искусственный интеллект помог выявить почти две сотни страшных вирусов

Эксперты из университета Ватерлоо в Канаде классифицировали 191 ранее неопознанный астровирус. Сделали они это с помощью искусственного интеллекта.

Поясняется, что астровирусы считаются одними из наиболее разрушительных и широко распространенных патогенов в мире.

Также сказано, что у людей они вызывают тяжелую диарею, которая ежегодно уносит более 440 тысяч жизней детей в возрасте до пяти лет.

Информируется, что в птицеводстве уровень заражения астровирусами, такими как птичий грипп, составляет 80%, причем потери среди заболевших животных достигают 50%.

Ученые рассказали, что новый метод классификации, состоящий из трех частей, включает контролируемое машинное обучение, неконтролируемое машинное обучение и ручную маркировку хозяина каждого астровируса.

Так, в прошлом году существовало 322 неопознанных астровируса с разными геномами, а сейчас их число выросло до 479.

Ведущий автор исследования доктор Фатемех Алипур отметила: «В любой момент от 2% до 9% людей являются носителями одного из этих вирусов».

Она добавила: «В некоторых странах эта доля достигает 30%. Понимание и эффективная классификация этих вирусов имеет важное значение для разработки вакцин».

Ранее стало известно, часто ли люди заражают животные.