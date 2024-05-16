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Новости > Усик рассказал, завершит ли карьеру после боя с Фьюри

Усик рассказал, завершит ли карьеру после боя с Фьюри

Александр Панько
16.05.24 15:50
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Усик рассказал, завершит ли карьеру после боя с Фьюри

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время.

По словам украинца, вне зависимости от исхода боя с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри, он собирается боксировать еще, примерно, три года.

«Я продолжу заниматься боксом. Может, еще около трех лет. Моя мотивация для выступлений — дисциплина, семья, болельщики. Я ценю поддержку моего народа и украинских солдат. Мы способны на большее благодаря усердной работе. Моя величайшая победа еще впереди. Это произойдет, когда моя душа будет доставлена в рай», — приводит слова Усика Boxing Scene.

Бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Напомним, легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик — Фьюри.

Тэги: бокс, спорт, Тайсон Фьюри, Александр Усик

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