Усик рассказал, завершит ли карьеру после боя с Фьюри

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время.

По словам украинца, вне зависимости от исхода боя с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри, он собирается боксировать еще, примерно, три года.

«Я продолжу заниматься боксом. Может, еще около трех лет. Моя мотивация для выступлений — дисциплина, семья, болельщики. Я ценю поддержку моего народа и украинских солдат. Мы способны на большее благодаря усердной работе. Моя величайшая победа еще впереди. Это произойдет, когда моя душа будет доставлена в рай», — приводит слова Усика Boxing Scene.

Бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Напомним, легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик — Фьюри.