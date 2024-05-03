Италия предоставит Украине дополнительный комплекс SAMP/T, — СМИ

Италия планирует утвердить очередной пакет военной помощи Украине на саммите лидеров стран «Большой семерки» в Апулии, который состоится 13 июня. Об этом сообщила газета La Repubblica.

Утверждается, что правительство во главе с Джорджией Мелони решило одобрить девятый пакет военной помощи Украине, включая систему противовоздушной обороны SAMP/T.

Всего в Италии пять таких систем, и Рим намерен передать Киеву ту из них, которую он одалживал Словакии. Еще часть систем используют для защиты места проведения саммита G7.

Новый пакет итальянской помощи будет включать артиллерию.

По данным источников газеты, против выступает «Лига» Маттео Сальвини, но пакет должен набрать достаточное количество голосов в свою поддержку в парламенте.

Напомним, Столтенберг сделал заявление о ПВО для Украины.