Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям внутри России, ведь Москва бьет по украинской территории. Об этом он сказал в интервью агентству Reuters.

«Украина имеет это право. Подобно тому, как Россия наносит удары внутри Украины, вы можете полностью понять, почему Украина нуждается в том, чтобы убедиться, что она защищается», — сказал Кэмерон во время пребывания в Киеве.

Премьер пообещал 3 млрд фунтов стерлингов (3,74 млрд долларов) ежегодной военной помощи Украине в течение «устойчивого периода».

«Мы будем предоставлять три миллиарда фунтов стерлингов ежегодно столько, сколько будет необходимо. Мы просто исчерпали все, что могли, по предоставлению оборудования», — сказал он.

Кэмерон приветствовал выделение США новой военной помощи Украине, однако ушел от прямого ответа на вопрос, как, по его мнению, возможное переизбрание кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа может повлиять на поддержку Украины Соединенными Штатами.

«Не нам решать, кого американцы изберут своим президентом — мы будем работать с кем бы то ни было», — сказал Кэмерон.

Отметим, что Reuters ранее уже публиковало эту новость, однако впоследствии она была снята с сайта агентства «для уточнения некоторых деталей».

В настоящее время украинская сторона для поражения целей на территории РФ использует дроны, при этом преимущественно собственного производства.

Напомним, Украина получила разрешение от некоторых партнеров бить западным оружием по РФ.