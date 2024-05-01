Ученые объяснили жутковатый «лесной парадокс»

Эксперты из Центра помощи при потере слуха в Вашингтоне (США) рассказали о жутковатом «лесном парадоксе». Появились данные их отчета.

Так, специалисты объяснили, почему люди в лесу слышат, как кто-то зовет их по имени, тогда как вокруг никого нет.

Ученые говорят, что такие случаи нередко порождают истории о призраках и других потусторонних силах.

Впрочем, как они уверяют, подобный феномен не имеет отношения к мистике и представляет собой слуховой подтип парейдолии.

Сказано о том, что парейдолия представляет собой вид иллюзии восприятия.

Так, сообщают американцы, как правило, люди сталкиваются с ее оптическим вариантом, например, когда видят лица и другие узнаваемые образы в неодушевленных предметах.

Информируется также, что слуховая парейдолия не считается разновидностью слуховой галлюцинации, которая возникает, когда человек слышит звуки, которых не существует в реальности и которые появляются без какого-либо внешнего раздражителя, например белого шума.

Указывается на то, что при слуховой парейдолии звуки, которые слышит человек, возникают из-за неправильного восприятия мозгом реального шума, исходящего из лесной чащи или другого источника.

Аудиолог Нил Бауман поведал: «Представьте, что ваш мозг имеет большую базу данных шаблонов. Все слова, которые вы знаете и которые вы когда-либо слышали в своей жизни, находятся там».

Специалист добавил: «Он выбирает то, что, по его мнению, кажется лучшим шаблоном. Но этот шаблон может быть ошибочным».

Американцы рассказали, что такой процесс связан с постоянной работой мозга по поиску и осмыслению закономерностей в окружающем мире.

В таких случаях мозг использует способность под названием контроль усиления контраста, адаптируя чувствительность клеток к входящей слуховой и визуальной информации.

Резюмируется, что слышать голоса и другие звуки в полной тишине это серьезный симптом, с которым следует обратиться к специалистам за помощью.

Ранее ученые объяснили, почему с возрастом люди становятся медлительными.