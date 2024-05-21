В Германии порезали ребенка из Украины

В немецком Дортмунде произошло громкое ЧП. О нем пишет издание Bild.

Сообщается о том, что тут порезали ножом пятнадцатилетнего ребенка, который приехал из Украины.

Инцидент случился вечером воскресень, 19 мая, когда католики и протестанты праздновали День Святой Троицы.

В полиции поведали: «Все началось со словесной перепалки между двумя группами подростков, которая переросла в драку. Во время конфликта пятнадцатилетнего парня из Арнсберга, что неподалеку от Дортмунда, избили и ранили ножом в верхнюю часть тела».

Копы также рассказали: «Вместе с двумя друзьями он начал разговор с двумя девушками. Это не понравилось другой группе молодых людей, поэтому завязалась потасовка. Один из них достал нож и ударил украинца сначала в шею, а затем в грудь».

Существовал риск, что парень умрет. Но его спасли врачи – сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Самим же нападающим удалось скрыться, сейчас полиция разыскивает подозреваемых.

Ранее в столице Венгрии зарезали украинца.