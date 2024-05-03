В ГУР сказали, за какое время РФ может захватить страны Балтии

Российская Федерация может захватить страны Балтии за семь дней, при этом реакция НАТО будет длиннее. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, сообщает The Economist.

«Россияне возьмут страны Балтии за семь дней. При этом время реакции НАТО составляет десять дней», — отметил Скибицкий.

Он также сказал, что храбрость и жертвенность Украины дали Европе преимущество во времени, устранив непосредственную угрозу со стороны воздушно-десантных сил и корпуса морской пехоты России, которыми когда-то пугали Запад. Вопрос в том, отплатит ли Европа за услугу, оставив Украину в игре.

«Мы будем продолжать бороться. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но исход войны зависит не только от нас», — добавил он.

Напомним, Зеленский рассказал, какие страны станут следующей мишенью Путина.