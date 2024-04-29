В Киеве мужчина вызвал полицию по весьма необычному поводу

Весьма необычный инцидент произошел в Киеве. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что проживающий в украинской столице мужчина вызвал копов, так как ему приснился страшный сон, в котором неизвестные убили его друга.

Правоохранители говорят: «В Печерском районе мы получили сообщение об убийстве. Инспекторы немедленно прибыли на место, где их ждал заявитель».

Полицейские пообщались с мужчиной и выяснили, что информация об убийстве не подтвердилась.

Потом тот признался, что ему приснился страшный сон, в котором неизвестные убили его друга, после чего, не раздумывая, он обратился за помощью к патрульным.

Информируется, что на нарушителя инспекторы вынесли постановление по статье 183 «Заведомо ложный вызов спецслужб».

Там напомнили, что за заведомо ложный вызов пожарно-спасательного подразделения, полиции, бригады экстренной медицинской помощи или других аварийно-спасательных формирований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 850 до 3400 гривен.

Ранее в Киеве мужчина зарезал соседа из-за громкой музыки.