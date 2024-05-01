Ученые научились… изменять группу крови человека

Международная группа ученых из Дании и Швеции заявляет, что научилась изменять группу крови человека. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что эксперты изобрели способ делать это с помощью бактерий.

Так, специалисты идентифицировали смесь ферментов, вырабатываемых некоторыми видами кишечных микробов, которые могут превращать эритроциты крови любой группы в универсальную первую.

Информируется, что обладатели первой группы могут получать донорскую кровь любого типа без вреда для здоровья.

Поясняется, что, как практически все клетки человеческого тела, эритроциты покрыты множеством уникальных сахаристых структур – антигенов.

Сообщается, что они варьируются от человека к человеку: некоторые структуры второй группы (А), а другие третьей группы (B). У некоторых есть и A, и B (четвертая группа), а у других нет ни того, ни другого, что обозначается O.

Говорится о том, что, опираясь на предыдущих изысканиях, ученые выделили вещества, производимые бактерией Akkermansia muciniphila, и обработали ими эритроциты нескольких доноров со второй и третьей группами крови.

В итоге, как говорится в их работе, новые ферменты очистили эритроциты от характерных антигенов за 30 минут при комнатной температуре.

Уверяется, что обработка снизила несовместимость типов крови до менее чем 9% и сделала реакции отторжения менее серьезными.

Исследователи резюмируют, что выявили недостающее звено в процессе производства универсальной группы крови, а новое открытие способно снизить риск отторжения органов для трансплантации.

Ранее была найдена взаимосвязь между группой крови матери и красотой ее ребенка.