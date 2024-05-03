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Новости > Ученые разгадали одну из тайн зрения

Ученые разгадали одну из тайн зрения

Агата Кловская
03.05.24 14:28
97
Ученые разгадали одну из тайн зрения

Эксперты из Нагойского университета в Японии разгадали секрет восприятия движения объектов глазами человека. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что люди быстрее и точнее всего реагируют, когда что-то движется сверху вниз в нашем поле зрения.

Во время своей работы ученые провели два опыта с участием 59 студентов, которые использовали шлемы виртуальной реальности, чтобы следить за целями.

Добровольцам следовало наблюдать за объектами в VR-симуляции, которые двигались с разной скоростью и в разных направлениях.

Людям предложили предсказать, когда тот или иной предмет достигнет конечной точки, нажав на кнопку в нужный момент.

Выяснилось, что люди точнее всего отслеживали движение нисходящих объектов вне зависимости от того, с какой скоростью они меняли свое положение.

Указывается, что данный эффект не зависел от условий гравитации в виртуальной реальности и положения тела человека.

Резюмируется, что подобная особенность обусловлена тем, что мы привыкли к жизни на планете, где предметы падают вниз под действием силы тяжести, но мозг может адаптировать эту особенность к другим условиям, включая невесомость.

Ранее стало известно о страшном последствии дефицита сна.

Тэги: ученые, мир, наука, зрение

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