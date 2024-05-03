Ученые разгадали одну из тайн зрения

Эксперты из Нагойского университета в Японии разгадали секрет восприятия движения объектов глазами человека. Появились данные их отчета.
В нем сказано, что люди быстрее и точнее всего реагируют, когда что-то движется сверху вниз в нашем поле зрения.
Во время своей работы ученые провели два опыта с участием 59 студентов, которые использовали шлемы виртуальной реальности, чтобы следить за целями.
Добровольцам следовало наблюдать за объектами в VR-симуляции, которые двигались с разной скоростью и в разных направлениях.
Людям предложили предсказать, когда тот или иной предмет достигнет конечной точки, нажав на кнопку в нужный момент.
Выяснилось, что люди точнее всего отслеживали движение нисходящих объектов вне зависимости от того, с какой скоростью они меняли свое положение.
Указывается, что данный эффект не зависел от условий гравитации в виртуальной реальности и положения тела человека.
Резюмируется, что подобная особенность обусловлена тем, что мы привыкли к жизни на планете, где предметы падают вниз под действием силы тяжести, но мозг может адаптировать эту особенность к другим условиям, включая невесомость.
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