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Новости > Какой фреон выбрать для автокондиционера: рекомендации Фрост Центр

Какой фреон выбрать для автокондиционера: рекомендации Фрост Центр

Автор: «Фраза»
03.05.24 14:58
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Какой фреон выбрать для автокондиционера: рекомендации Фрост Центр

Наличие исправной системы кондиционирования воздуха в автомобиле это не просто роскошь и повышенный комфорт, а необходимость и даже безопасность. Когда температура воздуха превышает показатель 28-30 градусов, у водителя ухудшается реакция, что повышает шанс попасть в ДТП.

Специалисты магазина запчастей для ремонта и обслуживания холодильного оборудования ФРОСТ ЦЕНТР рассказали о наиболее распространенных типах хладагентов для автомобильных кондиционеров и их характеристиках, а также о том, на что обратить внимание при выборе фреона.

Типы фреона: их особенности и характеристики

Для того, чтобы климатическая техника прослужила как можно дольше, важно придерживаться рекомендаций производителя и использовать правильно подобранный фреон для кондиционера авто.

В автомобильных системах кондиционирования воздуха используются различные типы хладагентов, у каждого из которых есть свои особенности:

— R12 (дифтордихлорметан) обладает высокой холодопроизводительностью и низким энергопотреблением. При этом в нем содержится хлор, что может приносить вред здоровью и окружающей среде. Поэтому этот тип фреона запрещен еще с 1989 года, но может использоваться для заправки кондиционеров на старых моделях авто.

— Тетрафторэтан R134a — более безопасный вариант, так как не содержит хлора. Этот фреон один из самых распространенных вариантов, при этом при контакте с полиэфирными маслами может повредить некоторые материалы.

— Тетрафторпропен R1234yf — экологически чистый фреон, быстро разлагается в атмосфере, снижая воздействие на окружающую среду. Более низкая холодопроизводительность по сравнению с R134a. Также он может быстро воспламеняться, поэтому важно обеспечить полную герметичность.

— Диоксид углерода R744 — еще один экологически безопасный вариант при минимальном потреблении энергии. Не наносит вреда озоновому слою и не способствует возникновению парникового эффекта. Требует повышенного давления в системе и специализированного оборудования для заправки. Используется в некоторых моделях автомобилей премиум-класса.

Частота замены фреона в кондиционере в первую очередь зависит от возраста и работоспособности самого кондиционера. Если агрегату менее 5 лет, тогда заправлять можно раз в два-три года. Если автокондиционеру более 6-7 лет, тогда заправлять нужно раз в год.

На что обратить внимание при выборе фреона

При выборе хладагента для автомобильного кондиционера важно учитывать такие факторы, как воздействие на окружающую среду, совместимость с системой автомобиля и меры безопасности.

Подробнее об оптимальных вариантах фреонов для современных автомобильных кондиционеров можно узнать на сайте Фрост Центр. Также при возникновении вопросов можно проконсультироваться с профессиональным техником. Это поможет сделать правильный выбор и получить эффективное охлаждение при минимальном вреде для окружающей среды.

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