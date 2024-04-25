В российском Омске пылает склад нефтепродуктов

В российском городе Омске на предприятии на Красноярском тракте вспыхнули три емкости с нефтепродуктами объемом по 50 кубометров каждая. Об этом сообщило МЧС РФ.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 11:50 по местному времени (8:50 по Киеву). Огонь тушат 58 спасателей и 15 единиц техники, а также два пожарных поезда.

Губернатор области Виталий Хоценко сообщил: «В Советском округе Омска на одном из производств произошел пожар. Специалисты оценивают уровень возгорания как средний».

Тем временем в соцсетях появилось видео пожара. На роликах видно, как над городом поднимается густой черный дым.

По последним данным, огонь охватил площадь в 1000 кв метров.

Напомним, накнуне в Смоленской области вспыхнула нефтебаза.