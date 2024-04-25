Орбан предрек «конец западной либеральной гегемонии»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал ряд громких заявлений. Они прозвучали на Конференции консервативных политических действий в Будапеште.

Глава правительства сказал: «В этом году, даст Бог, мы можем завершить бесславную эпоху западной цивилизации».

Он добавил: «Мы можем завершить мировой порядок, построенный на прогрессивной либеральной гегемонии. Прогрессивный либеральный мировой дух потерпел крах. Он принес в мир войны, хаос, беспорядки и разрушенные экономики».

Виктор Орбан заявил: «Прогрессивные либералы чувствуют опасность, но при этом они до сих пор находятся у власти, они опасные противники, полны решимости сделать все, ничем не гнушаются, у них нет моральных опасений».

Венгерский премьер отметил: «На выборах в Европарламент есть шанс заменить ориентированными на суверенитет политиками тех руководителей, которые на самом деле руководителями не являются, а занимаются построением гегемонно-идеологического контроля, которому все должны подчиняться путем превращения государственных органов в инструменты угнетения народов Европы».

Политик резюмировал: «Пусть снова придет эпоха суверенистов, давайте вернемся к миру и безопасности. Сделаем Америку снова великой, сделаем Европу снова великой!».

Ранее власти Венгрии сделали очередное скандальное заявление по поводу войны в Украине.