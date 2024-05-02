Американцы уверяют, что темная материя таки существуют

Эксперты из Калифорнийского университета в Ирвине (США) уверяют, что темная материя таки существует. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что американцы получили новые косвенные доказательства этого.

Их предположение показала серия экспериментов по цифровому моделированию.

Сообщается, что проведенный тест включал в себя компьютерное моделирование обоих типов материи (обычной и темной), чтобы объяснить наличие странных особенностей, изученных в реальных галактиках.

Уточняется, что речь шла о закономерностях в движении звезд и космического газа.

Указывается, что данные особенности оказалось трудно объяснить без учета воздействия темной материи.

Один из исследователей профессор физики Джеймс Баллок сказал: «Наблюдаемые галактики, похоже, подчиняются тесной взаимосвязи между материей, которую мы видим, и предполагаемой темной материей».

Информируется, что такие результаты подтвердила другая группа ученых, которая придерживается скептических взглядов на существование темной материи.

Соавтор научной работы, доцент Хорхе Морено поведал: «Особенности, которые мы изучали в наблюдениях, требуют как существования темной материи, так и учета физики нормальной материи».

Стоит добавить, что, согласно существующим теориям, темная материя может составлять до 85% массы Вселенной. Это вещество не взаимодействует со светом, поэтому его до сих пор никому не удалось обнаружить.

Ранее ученые выяснили форму Вселенной.