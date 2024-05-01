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Новости > Минобороны озвучило размер обновленных выплат в ВСУ

Минобороны озвучило размер обновленных выплат в ВСУ

Агата Кловская
01.05.24 11:54
119
Минобороны озвучило размер обновленных выплат в ВСУ

Рядовые бойцы ВСУ теперь могут получать зарплату до 190 тысяч гривен в месяц. Об этом сказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона во вторник, 30 апреля.

«Трудная и рискованная работа должна достойно оплачиваться. И теперь военнослужащий, принимающий непосредственное участие в боевых действиях, будет получать 20 100 грн минимально — это основное денежное довольствие, плюс 100 тыс. грн за участие в боевых действиях и 70 тыс. грн за каждые 30 дней на линии боевого столкновения», — сказал Лазуткин.

В общей сложности пехотинец может получить за месяц 190 100 грн, а для офицеров выплаты немного больше.

При этом вне зоны боевых действий военные гарантированно получают 20 тыс. грн, а если они выполняют специальные, но не боевые задачи, к денежному обеспечению добавляется еще 30 тыс. грн в месяц.

Также, по словам представителя Минобороны, военнослужащие могут получить денежное вознаграждение за уничтоженную технику россиян:

— за военный автомобиль — 12 180 грн;

— за танк — 48 720 грн;

— за корабль первого ранга — более 243 600 грн;

— за бронированные машины — БМП и БТР — можно получить более 42 630 грн;

— за вертолет или самолет — более 48 000 — 120 000 грн.

«Чтобы получить эти деньги, нужно, чтобы в журнале боевых действий была запись, чтобы было донесение. И желательно, чтобы была фото- или видеофиксация», — заявил Лазуткин.

Напомним, украинским военным на передовой могут удвоить выплаты.

Тэги: Министерство обороны Украины, выплаты, ВСУ

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