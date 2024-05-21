В России роддомы превращают в военные госпитали, — СМИ

В российском городе Омск бывший роддом планируют превратить в госпиталь для военных. Об этом, ссылаясь на омские СМИ, сообщил российский независимый ТГ-канал Astra.

Сообщается, что на переоснащение городского роддома № 5 выделено 400 миллионов рублей, завершить процесс должны до декабря 2025 года.

«Правительство говорит „нужно повышать демографию“, а в то же время закрывает роддом и переделывает в военный госпиталь. Нормально, конечно...», — комментируют новость местные жители.

Отмечается, что роддом № 5 не функционирует с ноября 2022 года. Во время пандемии коронавируса в здании действовал ковидный госпиталь.

Напомним, из-за большого количества раненых оккупантов, стационары в Мариуполе закрыли для приема гражданских.