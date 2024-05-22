Американцы узнали, почему у людей случаются панические атаки

Эксперты из Института биологических исследований Солка в США узнали, почему у людей случаются панические атаки. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что механизм возникновения панических атак запускается в так называемом центре тревоги мозга, то есть латеральном парабрахиальном ядре – эта небольшая область контролирует дыхание, частоту сердечных сокращений и температуру тела.

Во время своей работы специалисты исследовали мозг мышей, чтобы понять, в каких именно структурах запускается приступ тяжелой тревоги при паническом расстройстве личности.

Полагается, что за панические атаки отвечает миндалевидное тело, известное как центр страха мозга.

Впрочем, информируется о том, что при изучении латерального парабрахиального ядра, расположенного в стволе головного мозга, исследователи обнаружили, что эта область также причастна к возникновению эмоциональных и физических проявлений панического расстройства.

Сообщается, что латеральное парабрахиальное ядро вырабатывает нейропептид PACAP (полипептид, активирующий аденилатциклазу гипофиза), известный как главный регулятор стрессовых реакций.

Во время имитации панической атаки у грызунов американцы узнали о том, что во время приступа активируются нейроны, экспрессирующие PACAP.

Говорится, что после активации они высвобождают нейропептидный сигнальный путь PACAP в другую часть мозга, называемую дорсальным ядром. В нем находятся нейроны с PACAP-рецепторами. Воздействие на эти рецепторные нейроны вызывало у мышей учащенное дыхание, повышение частоты сердечных сокращений и панические поведенческие реакции.

Резюмируется, что искусственная блокировка передачи сигналов PACAP может предотвращать приступы тревоги и паники.

Ранее был раскрыт еще один секрет человеческого мозга.