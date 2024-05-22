Итальянцы посоветовали пожилым людям почаще смеяться

Эксперты из университета Брешиа и Католического университета Святого Сердца в Италии дали дельный совет пожилым людям. Они рассказали, как улучшить здоровье.

Так, по словам ученых, юмор и креативность помогают с возрастом справляться с биологическими и психологическими изменениями, связанными со старением.

Указывается на то, что когнитивное мышление и способности (внимание, память) действительно могут снижаться вследствие неврологических и других патологий, которыми сопровождается естественное старение.

При этом, как было сказано, дивергентное мышление (метод творческого мышления) не подвергается деградации и может аналогичным образом использоваться для решения повседневных задач другими способами.

Поясняется, что развитию дивергентного мышления способствуют юмор и креативность (творческая деятельность).

В работе специалистов сказано, что такие аспекты интеллекта помогают пожилым адаптироваться к биологическим и психологическим изменениям, происходящим с ними.

Сообщается о том, что сохранение и тренировка таких навыков способствует ментальной гибкости и повышает удовлетворенность жизнью (благополучие).

Итальянцы уже собираются разработать специальные упражнения и рекомендации, которые помогут пожилым людям развивать дивергентное мышление и использовать его в повседневной жизни.

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