Японцы научились «уничтожать» плохие воспоминания

Эксперты из университета Кюсю в Японии научились стирать плохие воспоминания. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что физические упражнения, стимулирующие рост новых нервных клеток в гиппокампе, помогают забыть травматичные воспоминания.

Опыт был проведен на лабораторных мышах.

Животных заставили выйти из ярко освещенного белого бокса и в темное помещение с запахом этанола и подвергли сильному ударам током.

После второго удара током грызуны стали бояться заходить в темное помещение, принявшись демонстрировать симптомы посттравматического стрессового расстройства.

После этого японцы поделили мышей на группы: одни получили доступ к беговому колесу, другие нет.

Через месяц у грызунов, которые регулярно бегали, наблюдалось снижение тревожности и ослабление страха.

Информируется, что физическая активность запускает в гиппокампе (части головного мозга, отвечающей за формирование памяти и эмоций) процесс нейрогенеза.

Поясняется, что формирование новых нейронов разрушало связи между старыми клетками мозга.

Подчеркивается, что это приводило к забыванию травмирующих воспоминаний.

Указывается также на то, что нейрогенез может потенциально может ослабить симптомы ПТСР и у людей.

Теперь специалисты хотят разработать препарат, который будет стимулировать рост нейронов, а затем протестировать на добровольцах с посттравматическим стрессом и наркотической зависимостью.

Ранее был раскрыт еще один секрет человеческого мозга.