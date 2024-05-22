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Новости > Синоптики сообщили украинцам кое-что приятное

Синоптики сообщили украинцам кое-что приятное

Александр Панько
21.05.24 23:15
96
Синоптики сообщили украинцам кое-что приятное

В Украине меняется погода. Появился прогноз Гидрометцентра.

Синоптики говорят, что небесная канцелярия порадует украинцев.

Указывается, что на этой неделе на территорию нашей страны будет влиять поле повышенного давления, однако по западу и северо-востоку все же будут малоактивные атмосферные фронты.

При этом температурные показатели будут повышаться.

Сообщается: «В синоптическом плане имеем довольно оптимистичные новости, ведь погода приобретает все более летний характер».

Информируется, что в ближайшие трое суток в большинстве западных областей, днем местами и на северо-востоке страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

На остальной территории Украины будет без осадков.

Сказано, что ветер будет преобладать юго-восточный, 5-10 м/с.

Резюмируется, что температура ночью составит плюс 9-14 градусов, днем воздух будет прогреваться до 22-28 тепла. В Карпатском регионе и на побережье морей прогнозируется плюс 19-24 градусов.

Ранее синоптик спрогнозировала скорый приход жары в Украине.

Тэги: общество, погода, погодные условия, синоптики, новости Украины

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