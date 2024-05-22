ЕС уверяет, что никакой торговой войны с Китаем нет и не будет

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уверяет, что никакой торговой войны с Китаем нет и не будет. По ее словам, подход ЕС должен отличаться от политики США по данному вопросу.

Она сказала: «Мы разделяем некоторые опасения наших американских коллег. Но наш подход отличается».

Дипломат добавила: «Американцы только что ввели общие тарифы. Мы хотим конкуренции, мы хотим вместе торговать, но хотим, чтобы это было честно и по правилам».

Урсула фон дер Ляйен отметила: «Это более дифференцированный, адресный подход чем у США. Мы хотим дать понять, что речь идет не о закрытии рынка или протекционизме».

Впрочем, по ее словам, у ЕС вызывает беспокойство перепроизводство Китаем якобы искусственно дешевой продукции, которая наводняет европейский рынок, а также проблемы европейских компаний с доступом на китайский рынок на так называемых справедливых условиях и принудительная передача технологий.

Стоит напомнить, что до этого США объявили о повышении пошлин на импортируемые из Китая литиевые батареи, фотоэлектрические элементы, полупроводники, алюминий, портовые краны и электромобили, тариф на которые планируется увеличить до 100% с 25%.

Ранее Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление.