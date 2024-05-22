Популярный диетолог назвала самые полезные растительные масла

Популярный диетолог из Австралии Эмили Берч поведала, какие растительные масла самые полезные. Стали известны выводы эксперта по здоровому питанию.

Так, по ее словам, масла канолы, подсолнечника и кунжута богаты полезными мононенасыщенными жирами и антиоксидантами.

Подчеркивается, что, при этом, они обладают приятным вкусом, что делает их подходящей альтернативой оливковому маслу.

Указывается на то, что включение оливкового масла в рацион может снизить риск развития диабета второго типа и улучшить здоровье сердца, а также снизить уровень воспаления в организме за счет антиоксидантной активности.

Дело в том, что это связано с высоким содержанием в нем мононенасыщенных жирных кислот и полифенолов (полезных растительных соединений).

Есть мнение, что максимальную пользу можно получить, потребляя до 20 граммов продукта в день – это пять чайных ложек.

Эксперт рассказала, что масла канолы, подсолнечника и кунжута также богаты антиоксидантами и полезными мононенасыщенными жирами.

Уточняется, что подсолнечное масло лучше подходит для жарки, а кунжутное следует использовать для приготовления соусов и блюд азиатской кухни.

Информируется, что употребление подсолнечного масла может предотвратить сердечные заболевания за счет снижения уровня плохого холестерина ЛПНП в крови.

Резюмируется, что масло канолы тоже содержит относительно мало насыщенных жиров, повышающих уровень ЛПНП.

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