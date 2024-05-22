Арабы придумали оригинальный способ восстановиться после коронавируса

Эксперты из университета Шарджи в ОАЭ придумали весьма оригинальный способ восстановиться после перенесенного коронавируса. Появились данные их отчета.

В нем говорится о том, что работа по дому, приготовление пищи и соблюдение ежедневной личной гигиены эффективно помогает восстановить физическую выносливость после болезни.

В проведенном исследовании приняли участие сорок человек с симптомами заразы легкой и умеренной степени тяжести, которых поделили на три группы.

Сообщается, что первую группу проинструктировали следовать специальному протоколу реабилитации под названием Londrina Activities of Daily Living (предполагает выполнение рутинных домашних обязанностей).

Информируется также, что вторая группа выполняла упражнения для восстановления подвижности.

В то же время третья группа ежедневно уделяла время ходьбе в размеренном темпе.

После этого специалисты оценили сердечную и легочную функцию участников трех групп.

Уточняется, что ими отслеживалась частота сердечных сокращений и дыхания, а также уровень кислорода в крови.

В конечном итоге выяснилось, что самым лучшим образом на самочувствии и физической выносливости добровольцев сказалась уборка, приготовление пищи, соблюдение привычных правил личной гигиены и другие рутинные задачи.

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