Стало известно, сколько ATACMS получила Украина

Украина получила от США более 100 тактических баллистических ракет ATACMS большего радиуса действия. Об этом накануне сообщила газета The New York Times.

«По словам высокопоставленного американского чиновника, президент Байден тайно одобрил решение отправить более 100 ракет большего радиуса действия в середине февраля, что стало серьезным изменением политики, а также больше вариантов кассетных боеприпасов», — говорится в сообщении.

Указано, что сотрудники администрации США держали отправку ATACMS в тайне, чтобы россияне не были предупреждены.

«Они (ATACMS) были частью груза оружия стоимостью 300 млн долларов в Украину в марте, первого нового пакета помощи для страны после окончания финансирования в конце декабря», — пишет газета.

Также утверждается, что дополнительные ракеты большей дальности были включены в помощь Украине в размере 60,8 млрд долларов, которую утвердил президент Байден в среду.

Напомним, ВСУ уже используют дальнобойные ракеты ATACMS.