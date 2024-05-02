Метаморфозы погоды: чего ждать украинцам в обозримом будущем

Как будет меняться погода в Украине. Об этом поведали синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в четверг, 2 мая, в Сумской, Харьковской и Луганской областях, в остальных областях нашей страны днем пройдет небольшой дождь. В остальных областях, а также ночью по всей стране будет без осадков.

Ветер северо-восточный, на западе Украины юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 6-11, днем 20-25 тепла, на юге прогреется до плюс 27.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью около 10 тепла, днем плюс 22-24.

Сообщается, что в пятницу, 3 мая, по стране будет без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Ночью 8-13 тепла, на северо-востоке и востоке плюс 3-8, на поверхности грунта заморозки от минус 3 до 0. Днем прогреется до 18-23 тепла, на Закарпатье и в южных областях ожидается до 25 тепла.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Ночью плюс 11-13, днем 20-22 тепла.

Ранее мы писали, что в Украину идут майские дожди и грозы.