Сто лет одиночества (2024): трейлер сериала по культовой книге

США выступили против независимости Тайваня
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 463 930 солдат
Стало известно, сколько ATACMS получила Украина
Польша готова помочь Украине вернуть мужчин
США уже выделили мощный пакет военной помощи Украине
Кабмин запретил выдавать паспорта за границей
Джо Байден подписал закон о помощи Украине
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 462 980 солдат
Еврокомиссия выделила Украине еще один транш на 1,5 млрд евро
Ермак рассказал подробности о новых комплексах Patriot для Украины