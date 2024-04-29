Сто лет одиночества (2024): трейлер сериала по культовой книге

Netflix снял экранизацию романа Габриэля Гарсии Маркеса «Сто лет одиночества». Опубликован первый трейлер.

Сериал «Сто лет одиночества» выйдет в 2024 году.

«Сто лет одиночества» расскажет о вымышленном городке Макондо и семье Буэндиа во времена гражданской войны.

Трейлер сериала «Сто лет одиночества»: