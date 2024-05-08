У Байдена отреагировали на срыв покушения на Зеленского

У президента США Джо Байдена отреагировали на новость о срыве покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она сказала: «Конечно, мы рады, что потенциальное покушение удалось предотвратить».

Чиновница добавила: «Новость о подготовке покушения однозначно вызывает беспокойство».

Ранее правоохранители разоблачили сеть агентов 5-й службы ФСБ РФ, которые готовили убийство президента Украины Владимира Зеленского и других представителей высшего эшелона военно-политического руководства государства.