Ученые объяснили, чем йога полезна для здоровья

Эксперты из Академии высшего образования Манипал в Индии поведали, чем йога полезна для здоровья. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что подобные дыхательные и направленные на расслабление практики способны облегчить симптомы сердечной недостаточности.

Всего в проведенной работе приняли участие 85 человек с сердечной недостаточностью.

Поясняется, что сердечная недостаточность представляет собой неспособность сердца к нормальному наполнению и опорожнению, приводящая к нарушению кровоснабжения органов в соответствии с потребностями организма.

Указывается, что средний возраст испытуемых составил 49 лет.

Информируется также, что 82% из них были мужчинами.

Специалисты поделили добровольцев на две группы: 45 человек были определены в контрольную группу, а еще 40 людей в экспериментальную.

Сообщается, что на протяжении шести месяцев вторая группа еженедельно выполняла 50-минутные тренировки, включающиеся в себя дыхательные и релаксационные практики, относящиеся к пранаяма йоге.

При этом все подопытные продолжали принимать препараты для лечения сердечной недостаточности на протяжении всего исследования.

Сказано, что до, через шесть месяцев и через один год после начала эксперимента ученые анализировали структуру и функцию сердца в экспериментальной и контрольной группе с помощью эхокардиографии.

Данные измерения включали способность сердца перекачивать кровь (фракцию выброса левого желудочка) и оценку функции правого желудочка.

Индусы также фиксировали кровяное давление, частоту сердечных сокращений, вес и индекс массы тела испытуемых.

Выяснилось в итоге, что люди, которые занимались йогой, продемонстрировали существенные улучшения по всем показателям через шесть месяцев и один год по сравнению с исходным уровнем.

У добровольцев из второй группы улучшилась способность выполнять повседневные действия, требующие физической выносливости (ходьба, подъем по лестнице).

Резюмируется, что подобный метод вспомогательной терапии лучше всего подходит пациентам с нетяжелыми симптомами заболевания.

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