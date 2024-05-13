Россияне на ВОТ «промывают детям мозги», — ЦНС

Представители российской «Комиссии защиты прав несовершеннолетних» провели лекции на тему войны в захваченных школах на временно оккупированных украинских территориях. Об этом говорится на сайте Центра национального сопротивления (ЦНС).

Указывается, что занятия провели для начальной школы по случаю 9 мая.

«На них детям промывали мозги по поводу текущей войны Кремля против Украины», — сообщили в ЦНС.

Кроме того, детям раздали канцтовары с символикой СССР и заставляли учить, а затем петь гимн РФ.

«Таким образом, гастролеры занимались изменением самоидентификации украинских детей», — подчеркнули представители Центра.

Напомним, россияне отбирают у людей жилье на оккупированных территориях.