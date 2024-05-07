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Новости > Французы рассказали об опасности… скудного воображения

Французы рассказали об опасности… скудного воображения

Агата Кловская
07.05.24 07:35
135
Французы рассказали об опасности… скудного воображения

Эксперты из университета Бургундии во Франции поведали об опасности скудного воображения. Появились данные их отчета.

Во время своей работы специалисты проанализировали особенности работы мозга у людей с афантазией, то есть неспособностью генерировать мысленные образы.

Выяснилось, что такие люди не только не могут представлять себе различные картины, но и испытывают трудности, когда необходимо подумать о выполнении какого-либо движения или действия.

Ученые стремились узнать, как афантазия влияет на двигательное познание и способность выполнять двигательное моделирование.

В эксперименте принимали участие 34 добровольца, которых поделили на две группы в зависимости от их способности генерировать мысленные образы, на афантазиков и фантазиков, то есть людей, способных генерировать мысленные образы.

Во время опыта люди заполнили ряд анкет для оценки своих способностей к зрительному и моторному мышлению.

Говорится, что подопытные с афантазией рассказали о значительно более низкой яркости своей способности представлять двигательные действия во всех модальностях – внешней визуальной, внутренней визуальной и кинестетической – по сравнению с фантазиками.

Указывается также, что их результаты по шкале спонтанного использования образов показали, что афантазики реже используют мысленные образы в повседневной жизни, чем их сверстники.

Сообщается, что афантазия связана с изменением функции мозга.

Информируется, что у фантазиков фиксировалось значительное увеличение кортикоспинальной возбудимости, когда они участвовали в кинестетических воображениях движений и во время наблюдения за действиями, что указывает на нормальную активацию моторной коры, как и ожидалось при двигательном моделировании.

Подобный контраст был резким у афантазиков, у которых не наблюдалось такого увеличения мозговой активности, что указывает на фундаментальные нейронные различия в обработке или генерации двигательных симуляций.

Французы отмечают, что полученные результаты не только подтверждают проблемы, с которыми сталкиваются афантазики при создании мысленных симуляций, но и подчеркивают нейронную основу этих трудностей.

Резюмируетя, что данное понимание расширяет понимание афантазии за пределы простой неспособности видеть мысленно, иллюстрируя более сложное нарушение когнитивных процессов, которые поддерживают моделирование действий и сенсорных переживаний.

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Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, воображение

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