Французы рассказали об опасности… скудного воображения

Эксперты из университета Бургундии во Франции поведали об опасности скудного воображения. Появились данные их отчета.

Во время своей работы специалисты проанализировали особенности работы мозга у людей с афантазией, то есть неспособностью генерировать мысленные образы.

Выяснилось, что такие люди не только не могут представлять себе различные картины, но и испытывают трудности, когда необходимо подумать о выполнении какого-либо движения или действия.

Ученые стремились узнать, как афантазия влияет на двигательное познание и способность выполнять двигательное моделирование.

В эксперименте принимали участие 34 добровольца, которых поделили на две группы в зависимости от их способности генерировать мысленные образы, на афантазиков и фантазиков, то есть людей, способных генерировать мысленные образы.

Во время опыта люди заполнили ряд анкет для оценки своих способностей к зрительному и моторному мышлению.

Говорится, что подопытные с афантазией рассказали о значительно более низкой яркости своей способности представлять двигательные действия во всех модальностях – внешней визуальной, внутренней визуальной и кинестетической – по сравнению с фантазиками.

Указывается также, что их результаты по шкале спонтанного использования образов показали, что афантазики реже используют мысленные образы в повседневной жизни, чем их сверстники.

Сообщается, что афантазия связана с изменением функции мозга.

Информируется, что у фантазиков фиксировалось значительное увеличение кортикоспинальной возбудимости, когда они участвовали в кинестетических воображениях движений и во время наблюдения за действиями, что указывает на нормальную активацию моторной коры, как и ожидалось при двигательном моделировании.

Подобный контраст был резким у афантазиков, у которых не наблюдалось такого увеличения мозговой активности, что указывает на фундаментальные нейронные различия в обработке или генерации двигательных симуляций.

Французы отмечают, что полученные результаты не только подтверждают проблемы, с которыми сталкиваются афантазики при создании мысленных симуляций, но и подчеркивают нейронную основу этих трудностей.

Резюмируетя, что данное понимание расширяет понимание афантазии за пределы простой неспособности видеть мысленно, иллюстрируя более сложное нарушение когнитивных процессов, которые поддерживают моделирование действий и сенсорных переживаний.

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