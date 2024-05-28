В ближайшие дни украинцев ждет грозовая погода

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в среду, 29 мая, ночью на юге Украины, а в Винницкой области и на Прикарпатье днем, кроме большинства северных областей, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 12-17, в западных областях 9-14 тепла. Днем плюс 23-28, на юге, юго-западе и в Кировоградской области 19-24 тепла, на высокогорье Карпат плюс 13-18.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 15-17, днем 24-26 тепла.

Сообщается, что в четверг, 30 мая, в западных, северных и большинстве центральных областей пройдут кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем во время гроз порывистый.

Ночью плюс 12-17. Днем 20-25 тепла, в восточной и юго-восточной части страны плюс 25-30.

В украинской столице послезавтра ожидается кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем во время гроз порывистый. Ночью плюс 14-16, днем 22-24 тепла.

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