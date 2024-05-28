Израиль выдвинул против премьера Испании серьезное обвинение

Против премьер-министра Испании Педро Санчеса выдвинули серьезное обвинение. Его подозревают в соучастии в подстрекательстве к геноциду еврейского народа.

Так, соответствующий пост в социальной сети Х сделал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац после признания палестинского государства со стороны Испании.

Дипломат заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, глава палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар и вице-премьер Испании Йоланда Диас «призывают к ликвидации государства Израиль и созданию палестинского исламского террористического государства от реки до моря».

Он написал: «Педро Санчес, когда вы не увольняете своего заместителя и объявляете о признании палестинского государства, вы являетесь соучастником в подстрекательстве к геноциду еврейского народа и военным преступлениям».

Дело в том, что на прошлой неделе вице-премьер Испании Йоланда Диас опубликовала видео, где сказала, что «Палестина будет свободной от реки до моря». Данный широко используется палестинскими вооруженными группировками, призывающими к уничтожению Израиля.

Ранее Израиль нанес очередной смертоносный удар по мирным жителям Сектора Газа.