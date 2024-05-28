Швеция выделила более 56 млн евро для помощи энергосистеме Украины

Правительство Швеции предоставляет новый энергетический пакет для Украины на общую сумму 650 миллионов шведских крон (более 56 млн евро). Об этом сообщает пресс-служба правительства Швеции.

В правительстве отметили, что новая поддержка поможет обеспечить энергоснабжение Украины, чтобы основные государственные услуги, такие как школы, больницы, транспорт, водоснабжение и бизнес, могли продолжать функционировать.

Новая шведская поддержка энергетической инфраструктуры финансируется из бюджета помощи и управляется Sida от имени правительства. Новая поддержка состоит из двух частей:

— 500 миллионов шведских крон через Фонд энергетической поддержки Украины организации Энергетическое сообщество,

— 150 миллионов шведских крон через Программу развития ООН (ПРООН).

В правительстве Швеции отмечают, что поддержка через ПРООН будет направлена на финансирование срочного строительства энергетической инфраструктуры в Украине.

Потребность в техническом оборудовании и других ресурсах для производства энергии, таких как генераторы, трансформаторы, установки и обучение персонала, высока. В связи с неотложными потребностями приоритет будет отдан Харькову, однако поддержку смогут получить и другие регионы Украины, такие как Одесса, Киев и Николаев.

Напомним, свет в Украине могут отключать минимум два года.