Столтенберг продолжает уверять, что солдат НАТО в Украине не будет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверяет, что солдат Альянса не будет в Украине. Свое заявление он сделал перед участием в заседании глав министерство обороны стран ЕС, которое проходит в Брюсселе.

Чиновник отметил: «Мы не собираемся становиться частью конфликта, направлять свои силы или как-либо участвовать в военных действиях. Но мы имеем право помогать Украине защищать себя».

Кроме этого генсек добавил, что считает возможным отмену ограничений на использование нашей страной западного оружия для нанесения ударов по российской территории.

Резюмируется: «Когда мы передаем Украине оружие, это уже не наше оружие, а оружие Украины. Отмена ограничений – это национальные решения стран НАТО».

Ранее Столтенберг рассказал, что нужно Украине.